Происшествия 11 мая 2026 10:37

Первый случай заражения хантавирусом подтвержден во Франции

Во Франции подтвердили случай заражения хантавирусом. Заболевание выявили у гражданки, эвакуированной с круизного судна MV Hondius. За минувшую ночь состояние женщины ухудшилось, она проходит лечение в инфекционной больнице. Власти Франции выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом, передает ТАСС.

Хантавирус был выявлен у восьми человек, летевших на Канарские острова на лайнере MV Hondius. Самолет вылетел из города Ушуайя в Аргентине 1 апреля, приземлившись 10 мая на острове Тенерифе. На судне хантавирус обнаружили у восьми человек, трое из них умерли. На борту находились около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа.

В ВОЗ отмечают, что в мире нет ни одобренных вакцин, ни схем лечения от хантавируса Андес, вспышка которого произошла на борту судна, пишет агентство.

