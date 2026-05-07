Происшествия 7 мая 2026 15:45

После вспышки хантавируса на лайнере в Атлантике ищут покинувших его пассажиров

После вспышки хантавируса на борту судна MV Hondius ищут пассажиров, сошедших с корабля до нее. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что трое человек-пассажиров лайнера скончались после заражения. Еще 8 – заболели. До вспышки хантавируса порядка 40 человек сошли с корабля в порту Санта-Элена в Эквадоре. Их местонахождение пока неизвестно.

Хантавирусы – группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают так называемую «мышиную лихорадку», которая характеризуется температурой, головной болью, болями в животе и пояснице, падением давления, нарушениями свертывания крови, почечной недостаточностью.

