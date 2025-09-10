Симфонические оркестры и посадка луковиц: Зиннатуллина о том, как «Курше» объединил людей

Фото: © «Татар-информ»

Об инициативах, запущенных в этом году на базе обновленных общественных пространств, директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала в эфире программы «Муниципальный час».

По ее словам, этой весной специалисты Института много размышляли над тем, как правильно ответить на поручение Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Запрос звучал так: друзья, понятно, построить построили. Что дальше? Где активация, где события?» – отметила Наиля Зиннатуллина.

Ответом на этот вопрос стали две активности: первая – во дворах республики («Курше»), вторая – во всех общественных пространствах («Лето в Татарстане»). Обе инициативы в этом году завершатся 30 сентября.

«Курше – по-татарски это сосед. Это события, которые придумывают, продумывают, просчитывают и проводят сами жители», – объяснила директор Института.

Особенность конкурса в том, что принять участие в нем могли не только организации, но и обычные жители.

«Когда мы идем на конкурсы грантов, там всегда очень понятные организационно-правовые формы: НКО, АНО, другие некоммерческие организации. Но если я живу во дворе в Елабуге на улице Марджани, 4, и у меня нет такой организации, через которую я хочу податься, то это красный свет. В „Курше“ такой проблемы не было», – подчеркнула Зиннатуллина.

Программа собрала более 200 событий и получила грантовую поддержку в размере 20 миллионов рублей. Масштаб мероприятий оказался очень разным:

«Во дворах проводили все: от симфонических оркестров и театров до самых простых вещей – например, мастер-классов по посадке луковиц тюльпана», – рассказала она.

Главным критерием конкурса стало умение объединять людей.

«Мы вместе с экспертным советом оценивали именно те события, которые заставляют людей наконец хотя бы познакомиться друг с другом. Ведь раньше мы знали практически всех своих соседей по лестничной клетке – от пятого до первого этажа. Со временем это стало исчезать. А ощущение безопасности и сопричастности возникает в том числе тогда, когда ты здороваешься с одними и теми же людьми каждый день и тебе приятно это делать», – отметила Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, именно такие инициативы делают благоустроенные пространства живыми. В них рождаются новые события, формируется городская культура, а жители начинают чувствовать себя частью одной большой семьи.