Зиннатуллина: Программа «Лето в Татарстане» может продолжиться «Зимой в Татарстане»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина на программе «Муниципальный час» выразила надежду, что программа «Лето в Татарстане», стартовавшая 1 июня, получит аналогичное продолжение зимой. Популярность инициативы среди жителей республики стала главной причиной возможного расширения.

«Программа «Лето в Татарстане» отвечает двум критериям: проводится на территории республики и в общественных пространствах, а участие в ней бесплатное. То есть это не то, что можно найти на Яндекс.Афише или других агрегаторах, сюда можно прийти просто так, и нас всегда рады видеть. В афишу вошли события от самых маленьких до крупных фестивалей, например, ежегодного Ивана Купалы в Зеленодольске», – отметила гостья эфира.

По словам Зиннатуллиной, на сайте программы можно увидеть культурные события, кинопоказы, музыкальные вечера, читки, спортивные мероприятия – все, что соответствует этим критериям, бесплатно и на свежем воздухе.

«Сейчас на сайте почти 4 тысячи событий по всей республике – можно спланировать выходные или даже отпуск. Я надеюсь, что «Лето в Татарстане» станет «Зимой в Татарстане» и продолжится в 2026 году, потому что мы не ожидали такого огромного наплыва людей. Просмотров невероятное количество: почти треть пользователей возвращается на сайт, чтобы узнать, что нового. Это действительно интересный путеводитель по событиям республики», – заключила Наиля Зиннатуллина.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.