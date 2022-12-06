«Сименс» поставит трансформаторы для «Татнефти» в 2023 году

Компания «Сименс» намерена исполнить обязательства перед альметьевским НАО «Электрощит» по поставке оборудования, предназначенного для «Татнефти», но не раньше 31 января 2023 года. Таковы условия мирового соглашения, которое 1 декабря утвердил Арбитражный суд РТ.

«Электрощит» летом этого года подал иск в Арбитражный суд РТ к ООО «Сименс», требуя обязать эту компанию поставить товар в соответствии с договором от 30 августа 2021 года и выплатить 133,02 тыс. рублей договорной неустойки, с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства. Речь идет о двух трансформаторах КРУЭ типа NXAIR.P стоимостью 24 и 92 тыс. евро вместе с шефмонтажом для объектов энергетики, которые должны были быть получены заказчиком 24 февраля этого года.

«Сименс» признала, что действительно допустила просрочку поставки по договору, однако, она была вызвана «объективными обстоятельствами — разрывом цепочек поставки и обострением геополитической обстановки». И пока возможности исполнить свои обязательства у нее нет. По прогнозам поставщика, она появится не ранее ноября-декабря 2022 года.

«Татнефть» подтвердила, что она конечный потребитель этого оборудования (нефтяную компанию привлекли к участию в деле третьим лицом). Интерес к его поставке нефтяная компания не утратила, поскольку иных возможностей приобрести упомянутые трансформаторы в нынешних условиях нет. Для какого объекта они предназначены, в материалах дела не говорится.

В октябре «Сименс» уточнила, что не может поставить оборудование ранее декабря 2022 – января 2023 года. Она просила учесть, что товар находится в производстве на заводе в Турции. Его получение полностью зависит от воли иностранного изготовителя и возможности «Сименс» влиять на него «крайне ограничены». Поставщик заявил о своем принципиальном согласии заключить с истцом мировое соглашение. Оно было подписано 11 ноября.

Согласно его условиям, «Сименс» обязуется поставить товар в срок до 31 января 2023 года. А также оплатить 46,6 тыс. рублей неустойки за просрочку поставки товара и оказания услуг с 25 февраля по 31 октября этого года, учитывая действие моратория, введенного Постановлением Правительства РФ № 497, с последующим начислением до даты фактической поставки товара. Ее необходимо перечислить в пятидневный срок, как и штрафные санкции за период с 1 ноября этого года по дату исполнения или прекращения обязательств.

В случае невозможности поставки в согласованные сроки по причинам, не связанным с ответчиком, «Сименс» вправе прекратить свои обязательства, возвратив истцу 3,6 млн рублей предоплаты, в том числе 20% НДС, а также выплатить НАО «Электрощит» отступные в размере 50% от совокупной стоимости товаров и услуг по упомянутому договору 2021 года. Причем, тоже в пятидневный срок.

Ответчик также компенсирует истцу 30% расходов по оплате госпошлины — 3,3 тыс. рублей — в срок до 10 декабря. Оставшиеся 70% будут возвращены из федерального бюджета.

АО «Электрощит» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании, поставке и строительстве объектов электроэнергетики «под ключ» для нефтегазодобывающей и нефтехимической отрасли. Бенецифиар — Дмитрий Рослов. Выручка в 2021 году составила 2,3 млрд рублей. Татнефть» относится к числу его основных партнеров.

«Электрощит» заключал договор о поставке продукции с московским ООО «Сименс», которое принадлежало немецкому концерну Siemens АG — мировому лидеру по производству электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также по предоставлению специализированных услуг в различных областях.

Но, как ранее сообщал «Татар-информ», Siemens в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь) продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. О намерении прекратить деятельность на территории РФ на фоне конфликта на Украине он заявил в марте. Немецкий концерн также стал одной из первых компаний, прекративших международные поставки в нашу страну после начала специальной военной операции.