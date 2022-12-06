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Ру Тат
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Экономика
6 декабря 2022  12:56
Любовь Шебалова

«Сименс» поставит трансформаторы для «Татнефти» в 2023 году

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Компания «Сименс» намерена исполнить обязательства перед альметьевским НАО «Электрощит» по поставке оборудования, предназначенного для «Татнефти», но не раньше 31 января 2023 года. Таковы условия мирового соглашения, которое 1 декабря утвердил Арбитражный суд РТ.     

«Электрощит» летом этого года подал иск в Арбитражный суд РТ к ООО «Сименс», требуя обязать эту компанию поставить товар в соответствии с договором от 30 августа 2021 года и выплатить 133,02 тыс. рублей договорной неустойки, с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства. Речь идет о двух трансформаторах КРУЭ типа NXAIR.P стоимостью 24 и 92 тыс. евро вместе с шефмонтажом для объектов энергетики, которые должны были быть получены заказчиком 24 февраля этого года.

«Сименс» признала, что действительно допустила просрочку поставки по договору, однако, она была вызвана «объективными обстоятельствами разрывом цепочек поставки и обострением геополитической обстановки». И пока возможности исполнить свои обязательства у нее нет. По прогнозам поставщика, она появится не ранее ноября-декабря 2022 года.

«Татнефть» подтвердила, что она конечный потребитель этого оборудования (нефтяную компанию привлекли к участию в деле третьим лицом). Интерес к его поставке нефтяная компания не утратила, поскольку иных возможностей приобрести упомянутые трансформаторы в нынешних условиях нет. Для какого объекта они предназначены, в материалах дела не говорится.    

В октябре «Сименс» уточнила, что не может поставить оборудование ранее декабря 2022 – января 2023 года. Она просила учесть, что товар находится в производстве на заводе в Турции. Его получение полностью зависит от воли иностранного изготовителя и возможности «Сименс» влиять на него «крайне ограничены». Поставщик заявил о своем принципиальном согласии заключить с истцом мировое соглашение. Оно было подписано 11 ноября.

Согласно его условиям, «Сименс» обязуется поставить товар в срок до 31 января 2023 года. А также оплатить 46,6 тыс. рублей неустойки за просрочку поставки товара и оказания услуг с 25 февраля по 31 октября этого года, учитывая действие моратория, введенного Постановлением Правительства РФ № 497, с последующим начислением до даты фактической поставки товара.  Ее необходимо перечислить в пятидневный срок, как и штрафные санкции за период с 1 ноября этого года по дату исполнения или прекращения обязательств.

В случае невозможности поставки в согласованные сроки по причинам, не связанным с ответчиком, «Сименс» вправе прекратить свои обязательства, возвратив истцу 3,6 млн рублей предоплаты, в том числе 20% НДС, а также выплатить НАО «Электрощит» отступные в размере 50% от совокупной стоимости товаров и услуг по упомянутому договору 2021 года. Причем, тоже в пятидневный срок.

Ответчик также компенсирует истцу 30% расходов по оплате госпошлины 3,3 тыс. рублей в срок до 10 декабря. Оставшиеся 70% будут возвращены из федерального бюджета.

АО «Электрощит» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании, поставке и строительстве объектов электроэнергетики «под ключ» для нефтегазодобывающей и нефтехимической отрасли. Бенецифиар — Дмитрий Рослов. Выручка в 2021 году составила 2,3 млрд рублей. Татнефть» относится к числу его основных партнеров.

«Электрощит» заключал договор о поставке продукции с московским ООО «Сименс», которое принадлежало немецкому концерну Siemens АGмировому лидеру по производству электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также по предоставлению специализированных услуг в различных областях.

Но, как ранее сообщал «Татар-информ», Siemens в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь) продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. О намерении прекратить деятельность на территории РФ на фоне конфликта на Украине он заявил в марте. Немецкий концерн также стал одной из первых компаний, прекративших международные поставки в нашу страну после начала специальной военной операции.

#пао татнефть #санкции Запада #сименс
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