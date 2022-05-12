Германская компания Siemens решила покинуть российский рынок

Компания Siemens прекращает деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна.

«Siemens уйдет с российского рынка в результате войны на Украине. Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности», — сказано в распространенном сообщении.

Отмечается, что немецкая компания, работающая в области электротехники, была одной из первых, приостановивших международные поставки в Россию после начала спецоперации для оценки ситуации и обеспечения безопасности 3 тыс. своих работников на территории страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого западные страны начали ужесточать санкции против России. Ряд крупных зарубежных компаний приостановил деятельность на территории государства.