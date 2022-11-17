Компания Siemens продала весь свой российский бизнес

Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой бизнес в России. Отмечается, что сделка завершилась в прошлом календарном квартале. Об этом сообщает РИА Новости.

«Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года [длится с июля по сентябрь]», — уточняется в отчете компании.

О намерении прекратить деятельность на территории России на фоне конфликта на Украине Siemens заявила в марте. Она также стала одной из первых компаний, прекративших международные поставки в РФ после начала специальной военной операции.

Концерн Siemens AG был создан в 1847 году. Сейчас он является одним из мировых лидеров по производству электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также по предоставлению специализированных услуг в различных областях.