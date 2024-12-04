Силуанов выразил надежду на возвращение доллара к уровню ниже 100 рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В федеральный бюджет 2025 года заложен более крепкий по сравнению с текущим курс рубля по отношению к доллару. В Министерстве финансов РФ надеются, что курс российской валюты вернется к плановым значениям. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает РБК.

«Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», — подчеркнул министр финансов России.

В законе о бюджете, который Президент РФ Владимир Путин подписал 30 ноября, заложен среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, в 2026-м — 100 рублей.

При этом на 5 декабря Банк России установил официальный курс в 104,24 рубля за доллар, а в конце ноября он достигал 109,6 рубля. На международном валютном рынке форекс 27 ноября доллар в моменте торговался дороже 114 рублей. Российская валюта начала дешеветь на фоне новых санкций Соединенных Штатов, направленных против Газпромбанка и других кредитных организаций.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» Доллар по 110: в чем причины обвала рубля и что будет с ним к концу года.