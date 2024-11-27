Доллар по 110: в чем причины обвала рубля и что будет с ним к концу года

Курсы иностранных валют на мировом валютном рынке продолжают расти

Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

Доллар на бирже по 110, евро превысил 115 рублей

Сегодня, по данным Центробанка, курс доллара составляет 105,6 рубля. На мировом валютном рынке Forex по состоянию на 14:20 по московскому времени практически достиг 110 рублей (109,9891), следует из данных Investing.com. Курс евро превысил планку в 115 рублей. Иностранная валюта обновила максимумы с марта 2022 года.

Изменились цены и в обменных пунктах, увеличились разница между покупкой и продажей валюты. Так, наличные доллары в Казани банки готовы брать в среднем за 105,5 рубля за штуку, выдают их уже за 108 рублей. Евро можно отдать за 110,5 рубля, купить за 113 рублей соответственно.

Напомним, что пиковые значения наблюдались два года назад в марте, когда за доллар давали 120 рублей. Однако после этого национальная валюта сильно укрепилась и уже летом 2022-го рубль укрепился почти до 50.

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«Если снять избыточную напряженность, то вернемся к 95-90 рублям за доллар»

Среди основных факторов нынешнего роста иностранных валют доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в беседе с корреспондентом «Татар-информа» выделил высокую инфляцию, которая способствует ослаблению рубля по отношению к доллару. Влияет также осложнение «геополитической неопределенности». Из-за этого многие российские и иностранные инвесторы предпочитают выйти из рублевых активов и перевести их в иностранную валюту или вывести из страны.

«К осложнению геополитической неопределенности относится эскалация военных действий, противостояние глобальному Западу, непонимание того, какие действия могут быть предприняты американской администрацией в оставшиеся два месяца до инаугурации Дональда Трампа», – отметил эксперт.

В том случае, если в ближайшее время не произойдет каких-то серьезных дополнительных негативных событий, то ситуация с большой долей вероятности стабилизируется. Однако пока признаков снижения напряженности профессор КФУ не наблюдает.

«Может быть все, что угодно. Если говорить о возврате к равновесным курсам, то курс порядка 90 рублей является на данный момент вполне оправданным экономически. Если снять избыточную напряженность, то 90, может быть, 95 рублей за доллар, такой курс останется. Снижение ниже, допустим до 70-80, уже маловероятно, просто в силу инфляции мы не сможем вернуться на эти цифры», – заключил Игорь Кох.

Влияет на курс осложнение «геополитической неопределенности» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

«У российской валюты нет сильных ограничителей против ослабления»

Причины ослабления рубля имеют комплексный характер, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Он согласился с Кохом и добавил, что степень воздействия внешних факторов, действующих на курс российской валюты, усилилась. Укрепление доллара на внешнем контуре привело в том числе к падению рубля. Среди основных причин эксперт выделил эскалацию конфликта между Россией и Украиной.

«На прошлых выходных появилась информация о возможности нанесения Украиной ударов вглубь российской территории с использованием западных систем вооружения. На что Россия ответила запуском новой ракеты средней дальности. Новый виток эскалации приводит к снижению спроса на российскую валюту. Логично предположить, что если начнется деэскалация, то на рынке последует обратный процесс – укрепление рубля», – прокомментировал эксперт «Татар-информу».

Однако же вероятность каких-либо быстрых решений в этой ситуации аналитик оценил как «довольно маленькую». Еще одна причина, по мнению Николая Дудченко, заключается в том, что у российской валюты практически нет сильных ограничителей против ослабления, а само оно «является желанным».

«Мы считаем, что курс, по всей видимости, может остаться в диапазоне 105-107 до конца текущего года. На текущей неделе начинается налоговый период, который может повысить спрос на российскую валюту. Возможно, что мы увидим некоторую коррекцию на валютном рынке. Однако в дальнейшем ослабление курса будет, по всей видимости, продолжено», – заключил аналитик «Финам».

Среди основных причин ослабления рубля эксперты выделяют эскалацию конфликта между Россией и Украиной Фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

«Рубль чрезмерно ослаб за короткий период времени»

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов кроме санкционного давления и напряжения геополитической ситуации выделил такой фактор, как смягчение требований к доле обязательной продажи выручки нашими экспортерами. Это, по его мнению, вылилось в определенный дефицит валюты на валютном рынке. Потребность в валюте у импортеров тоже резко увеличивается. В настоящее время различного рода инфляционные процессы, ограничения, связанные с покупкой и продажей доллара, создают условия для ослабления рубля.

«Многие сомневались, насколько психологический уровень в 100 рублей за доллар может оказаться непреодолимым. Но мы видим, что тот прогноз, который Центральный банк, Минэкономразвития, Минфин в качестве базового на этот год для себя видят, – это 100-110 рублей за доллар. Собственно, это как раз и создало психологические ощущения готовности курса рубля по отношению к доллару перейти эту планку. Хотя, конечно, до конца года было более прогнозируемо оставаться в диапазоне 95-100 рублей», – отметил эксперт.

По его мнению, спрос на рубли будет формироваться по мере наступления налогового периода. Положительные новости в результате утверждения бюджета, более отчетливые темпы замедления инфляции создадут ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, с высокой вероятностью ключевая ставка поднимется еще выше в этом году.

«Все это те факторы, которые должны будут поддержать рубль, так что в этом отношении пока что ощущение, что рубль чрезмерно ослаб за короткий период времени, и ждем те меры, которые Центральный банк вполне готов принять и принимал не раз для того, чтобы стабилизировать курс и вернуть его в более приемлемый и предсказуемый диапазон. Но все-таки это пока ниже 100 рублей за доллар», – считает он.

Спрос на рубли будет формироваться по мере наступления налогового периода Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

«Ослабление рубля может деструктивно сказаться на экономической активности»

Константин Ордов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» также отметил, что начало года может ознаменоваться краткосрочным инфляционным всплеском и ослаблением рубля. Насколько ЦБ РФ и Минфин готовы будут этот денежный навес абсорбировать, остается вопросом.

«Мы видели, что очень эффективно сработал инструмент увеличения доли валютной выручки нашими экспортерами. То есть в этом отношении я думаю, что если даже мы 105-110 увидим в ближайшее время, то тогда это будет повод для нашего Правительства, Центрального банка занять более активную позицию по стабилизации валютного рынка и возвращению рубля в зону более комфортную и предсказанную самими же стратегиями развития экономики. Так что здесь, мне кажется, мы уже говорим о том, что рубль избыточно ослаб. И дальнейшее его ослабление может деструктивно сказаться на инвестиционных процессах и на текущей экономической активности», – заключил эксперт.