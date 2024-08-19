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Силуанов: Товарооборот России и Китая обновит прошлогоднюю рекордную планку
В 2024 году товарооборот между Россией и Китаем обновит прошлогоднюю высокую планку. Об этом глава российского Минфина Антон Силуанов заявил на встрече с коллегой из КНР Лань Фоанем, передает ТАСС.
Министр финансов отметил, что в 2024 году была достигнута рекордная отметка в торговле между двумя странами.
«По итогам семи месяцев есть все предпосылки к тому, что в этом году мы обновим эту высокую планку товарооборота», – резюмировал Силуанов.
Главное таможенное управление Китая в августе сообщало, что объем торговли за семь месяцев этого года составил 136,67 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 1,6%.
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора в феврале отмечали, что товарооборот двух стран превысил сумму в 200 млрд долларов на год раньше плана.
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