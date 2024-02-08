Товарооборот России и КНР превысил сумму в 200 млрд долларов на год раньше плана

Укрепление двусторонних связей и ряд других вопросов международной повестки обсудили сегодня во время телефонного разговора Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

В начале разговора Владимир Путин поздравил собеседника и весь китайский народ с наступающим праздникои весны. Затем лидеры государств подвели итоги совместной работы за последний год.

«Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель — 227,7 миллиарда долларов», — отмечается в сообщении.

Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о заинтересованности в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, наращивании внешнеполитической координации в международных структурах, в том числе БРИКС, ШОС, ООН. Отдельно Председатель КНР заметил, что поддерживает приоритеты российского председательства в БРИКС.

Кроме того, стороны обсудили ситуации на Ближнем Востоке, выразив заинтересованность в дипломатическом урегулировании палестино-израильского конфликта. Владимир Путин также подчеркнул принципиальную позицию России в тайваньском вопросе, заявив о поддержке политики «одного Китая». Еще одной темой беседы стала ситуация на Украине.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах», — говорится в сообщении.