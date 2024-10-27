Силуанов считает, что создание платежной системы БРИКС – это жизненная необходимость

Создать платежную систему БРИКС – это жизненная необходимость. Так считает глава Минфина России Антон Силуанов, который поделился своими мыслями на этот счет с журналистом Павлом Зарубиным.

Он отметил, что в случае сбоя и нарушений в работе действующей платежной системы странам нужно искать альтернативные пути. И порой эта альтернатива лучше нынешней системы.

«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», - цитируют Силуанова в телеграм-канале «Вести».

Ранее сообщалось, что более 3,5 тыс. валютных операций совершено в Казани во время саммита БРИКС. При этом страны объединения продолжают работать над созданием собственной валюты. Недавно гендиректор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров рассказал, что на символичной «купюре БРИКС» изобразят животных.