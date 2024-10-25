Более 3,5 тыс. валютных операций совершено в Казани во время саммита БРИКС

Во время саммита БРИКС в Казани было совершено 3559 валютных операций, рассказал на брифинге в Правительстве РТ руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров.

Он отметил, что банковские карты иностранных гостей не работали. Поэтому в местах проживания делегаций были открыты дополнительные банкоматы. К работе были привлечены специалисты Национального банка РТ и других организаций.

Гафаров поблагодарил Нацбанк РТ и его управляющего Марата Шарифуллина за обеспечение доступности и бесперебойной работы платежно-обменной инфраструктуры.

«Они выехали во все отели, где живут наши гости, организовали, честно говоря, дополнительные банкоматы, места обмена валют», — сказал Гафаров.

69,9% валютных операций в Казани в эти дни проводились в долларах, 23,4% — в евро, еще 6,7% пришлось на прочие валюты. Обмен в 61,7% случаев проводился в отделениях кредитных организаций, 38,3% — в банкоматах.