На символичной «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения

На символической «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения. Денежный знак подготовят в саммиту БРИКС в Бразилии в 2025-м, рассказал гендиректор компании «АРМ-регистр» и создатель похожей купюры, которую показали на саммите в Казани, Евгений Федоров. Фото «денежки» опубликовал ТАСС.

По словам спикера, у них есть разработка сделать купюру номиналом 200. Эта линейка будет называться «Тотемные животные». На ее лицевой части нарисованы, животные, которые ассоциируются со странами – членами БРИКС, одно из них - медведь (Россия).

На оборотной части купюры появятся и новые участники, подавшие заявки на вступление в БРИКС.