Силуанов: Россия не будет объявлять дефолт по долгу

Россия не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов, сообщают «Известия».

По словам министра, «первый шок» от санкций, введенных против российской экономики, прошел. Силуанов также подчеркнул, что разумность в финансовой и бюджетной политике поможет выдержать самые сильные рестрикции, с которыми страна столкнется.

Российская экономика не собирается закрываться и изолироваться, заявил министр. Страна продолжит проводить независимую политику.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это страны Запада стали ужесточать антироссийские санкции. Из-за ограничений против финансового рынка РФ рейтинговые агентства стали понижать кредитные рейтинги РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объективных причин для объявления дефолта России нет. Осложнить ситуацию может только «неконструктивная позиция наших оппонентов», сказал он.

В ходе общения с работниками космодрома «Восточный» 12 апреля Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию невозможно изолировать, несмотря на все давление и санкции извне.