Путин уверен в том, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом российский лидер ответил на пожелание одного из сотрудников космодрома Восточный во время совместного посещения с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, с котором у него запланированы переговоры.

Путин подчеркнул, что обозначил цели в своем видеообращении к гражданам 24 февраля – это помочь людям в Донбассе, и назвал данное решение правильным шагом.

«То, что мы делаем, помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны – мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение», – сказал он.

Кроме того, Президент уверен, что Россию невозможно изолировать, несмотря на все давление и санкции извне.

«Мы не собираемся изолироваться, а жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно», – заявил российский лидер, добавив, что РФ обязательно будет продолжать работать с теми иностранными партнерами, которые выражают желание взаимодействовать.

Напомним, 23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. На следующий день Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей.