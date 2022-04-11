Песков: причин для дефолта в России нет

Объективных причин для объявления дефолта России нет, уверен пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у страны есть потенциал выполнения всех своих обязательств.

«Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет», — передает слова Пескова РИА Новости.

Осложнить ситуацию может «неконструктивная позиция наших оппонентов», добавил официальный представитель Кремля.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) в субботу понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России с CC/C до SD (выборочный дефолт).

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это страны Запада стали ужесточать антироссийские санкции. Из-за ограничений против финансового рынка РФ рейтинговые агентства стали понижать кредитные рейтинги РФ.