Силуанов: Россия будет рассчитываться по госдолгу по схеме продажи газа за рубеж

Россия планирует рассчитываться с держателями своих еврооблигаций по схеме продажи газа за рубеж, только в обратном направлении. Об этом со ссылкой на главу российского Минфина Антона Силуанова сообщают «Ведомости».

Он подчеркнул, что для дальнейших выплат по госдолгу стране не потребуется западная инфраструктура. Напомним, ранее Минфин США объявил, что не продлит лицензию для обслуживания внешнего долга России.

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет, — объяснил министр. — Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону».

Силуанов добавил, что для таких расчетов держатели евробондов должны будут открыть два счета в российских банках — валютный и рублевый.

31 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Согласно документу государства, которые в одностороннем порядке ввели санкции против РФ, должны с 1 апреля оплачивать поставки голубого топлива в рублях.