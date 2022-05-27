Силуанов: РФ продолжит выполнять долговые обязательства, несмотря на препятствия Запада

Россия продолжит рассчитываться по внешним обязательствам и поддерживать имидж надежного партнера, даже если западные страны этому препятствуют, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при Правительстве РФ.

«Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика, – подчеркнул министр. – И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга».

Ранее финансовое министерство Соединенных Штатов заявило, что действие генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг в период санкций, будет прекращено, и отказалось продлевать ее.

После этого в СМИ появилась информация о том, что РФ может объявить дефолт по долговым обязательствам. Однако Силуанов отметил, что страна способна провести оплату в рублях, если западные структуры будут закрыты.