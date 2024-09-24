Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силуанов про льготную ипотеку в 2025-2027 годах: Необходимые ресурсы будут выделены
На льготную ипотеку выделят необходимые ресурсы в рамках проекта госбюджета на 2025-2027 годы. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Необходимые ресурсы будут выделены на программы льготной ипотеки», - цитирует министра РИА «Новости».
Напомним, проект главного финансового документа страны рассмотрели сегодня на пленарном заседании. Согласно планам, в Госдуму проект внесут 30 сентября.
Ранее эксперты заявляли, что в Казани самая невыгодная ипотека. И это при том, что рынок новостроек в Татарстане продолжает сдуваться. Какой прогноз дают эксперты в сфере недвижимости – в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»