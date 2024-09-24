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Экономика 24 сентября 2024 21:39

Силуанов про льготную ипотеку в 2025-2027 годах: Необходимые ресурсы будут выделены

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На льготную ипотеку выделят необходимые ресурсы в рамках проекта госбюджета на 2025-2027 годы. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Необходимые ресурсы будут выделены на программы льготной ипотеки», - цитирует министра РИА «Новости».

Напомним, проект главного финансового документа страны рассмотрели сегодня на пленарном заседании. Согласно планам, в Госдуму проект внесут 30 сентября.

Ранее эксперты заявляли, что в Казани самая невыгодная ипотека. И это при том, что рынок новостроек в Татарстане продолжает сдуваться. Какой прогноз дают эксперты в сфере недвижимости – в материале «Татар-информа».

#льготная ипотека #антон силуанов #бюджет
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