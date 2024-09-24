Силуанов про льготную ипотеку в 2025-2027 годах: Необходимые ресурсы будут выделены

На льготную ипотеку выделят необходимые ресурсы в рамках проекта госбюджета на 2025-2027 годы. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Необходимые ресурсы будут выделены на программы льготной ипотеки», - цитирует министра РИА «Новости».

Напомним, проект главного финансового документа страны рассмотрели сегодня на пленарном заседании. Согласно планам, в Госдуму проект внесут 30 сентября.

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