«500 тыс. рублей сбрасывают. Главное – продать»: что происходит на рынке жилья в Казани

Сворачивание льготной ипотеки не единственная беда – растут ставки по коммерческой ипотеке в банках вслед за повышением ключевой ставки ЦБ

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

Первичный рынок задушили высокие ставки

Росреестр РТ отчитался о заключении 1 тыс. договоров участия в долевом строительстве в Татарстане в августе. Это говорит о ситуации на рынке новостроек. Для сравнения: в июне таких договоров было 2,8 тыс., сразу после отмены льготной ипотеки в июле – уже 1,2 тыс.

Но сворачивание льготной ипотеки не единственная беда – растут ставки по коммерческой ипотеке в банках вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на 15 сентября средневзвешенная ставка топ-20 ипотечных банков России на первичном рынке составляет 20,89%.

«Безусловно, это ожидаемая реакция на изменение условий ипотечных программ после повышения ключевой ставки Центрального банка», – прокомментировала итоги августа заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев считает, что сейчас накапливается отложенный спрос. «И при определенных экономических изменениях и возврате лояльных условий кредитования покупателей станет больше», – полагает он.

Казань вошла в топ-3 рейтинга городов с самыми дорогими квартирами в новостройках Фото: © «Татар-информ»

Казань в топ-3 городов с самыми высокими ценами на новые квартиры

Тем не менее Казань вошла в топ-3 рейтинга городов с самыми дорогими квартирами в новостройках, сообщила Газета.ru со ссылкой на исследование агрегатора в сфере недвижимости.

По итогам августа стоимость одного квадратного метра в студиях столицы достигла 385 тыс. рублей, в Казани – 264 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 246 тыс. рублей.

В среднем цена за один метр однокомнатной квартиры в Москве – 398 тыс. рублей, в Петербурге – 260 тыс. рублей, в Казани – 246 тыс. рублей.

«Квадрат» в двухкомнатных квартирах в Москве в среднем стоит 355 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 277 тыс. рублей, в Казани – 208 тыс. рублей. В «трешках» – 384 тыс. рублей, 275 тыс. рублей и 194 тыс. рублей соответственно.

Стоимость одного квадратного метра в студиях столицы достигла 385 тыс. рублей, в Казани – 264 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 246 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Квартиры покупают на свои деньги

Спрос при высоких ценах на новостройки и отмене льготной ипотеки перетек на вторичный рынок. По информации Росреестра РТ, в августе в Татарстане зарегистрировали более 5,5 тысячи договоров купли-продажи жилья. В управлении назвали цифры сопоставимыми с июльскими, когда зафиксировали 5,8 тыс. сделок. В июне, когда балом правила льготная ипотека, интерес к вторичке, где ипотеку оформляли по коммерческим ставкам, был существенно ниже – заключили «всего» 5 тыс. договоров.

По данным ЕИСЖС, ипотечная ставка на вторичном рынке сейчас даже немного, но ниже, чем по кредитам на новостройки – 20,84%.

«Интерес покупателей вернулся к жилью от собственников. При этом необходимо отметить, что граждане стали больше приобретать недвижимость на собственные средства, а не на заемные», – рассказал о своем наблюдении Садреев.

Данные Объединенного кредитного бюро так же указывают на некоторое снижение интереса к ипотеке – в Татарстане в августе было выдано 2,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 10,3 млрд рублей. По сравнению с июлем количество кредитов сократилось на 2%. Средний чек по ипотеке в августе вырос на 8% – до 4,1 млн рублей. Кредиты оформляли в среднем на 23,3 года.

В исследовании «Домклик» говорится, что стандартную ипотеку сейчас берут либо те, кто рассчитывает на понижение ключевой ставки в ближайшем будущем и рефинансирование кредита, либо те, кто занимает средства у банка на короткое время.

Количество сделок, покупательский спрос будут снижаться до тех пор, пока не появятся новые выгодные предложения от застройщиков или государства Фото: © «Татар-информ»

Торг на «вторичку» увеличится, «первичка» в ожидании новых акций

Эксперты считают, что количество сделок, покупательский спрос будут снижаться до тех пор, пока не появятся новые выгодные предложения от застройщиков или государства.

«Ничего хорошего в ближайшее время ждать не стоит <…> Цены пока подниматься не будут однозначно. Возможно даже может быть небольшая коррекция вниз на вторичном рынке в виде скидок и торгов. Если, например, два года назад средний торг был на уровне 100−150 тысяч рублей, то сейчас мы увидим, что по 400-500 тысяч сбрасывают. Главное – продать. На первичном рынке застройщик не может сбросить цены, так как у него есть проектное финансирование и сделать это невозможно. Но различные скидки и акции будут появляться повсеместно», – прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева более оптимистична. По ее мнению, рынок уже плавно переходит в период, когда спрос начинает расти и отмечает, что второе полугодие всегда этим отличалось.

«Клиенты выходят из ожидания и возвращаются к поиску и покупке. Застройщики своими программами могут закрыть потребности любого клиента. Так что ждем органичного спроса, без аномальных вспышек. С 2022 года рынку пророчат не самые хорошие предсказания. Однако, как мы видим, он живет, расцветает. Почти каждую неделю в Казани продажи открывает новый проект. Ничего плохого в обозримом будущем произойти не должно, мы уже все адаптировались к любым вызовам», – подытожила собеседница «Татар-информа».

Член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова согласна с тем, что ждать обвала цен не стоит из-за растущей инфляции. Она также обратила внимание на то, что на депозитах у людей сейчас лежит большое количество денег, которые рано или поздно придут в недвижимость.

«Что будет в ближайшее время? Минстрой и Минфин займут выжидательную позицию, посмотрят, как себя чувствуют застройщики. Потому что, с одной стороны, они накопили жирок, у них есть запасы стратегические, они сделали пятилетку за три года, то есть реализовали много жилья. <…> Но пока никаких прогнозов на то, что рынок разгонится и все будут всё скупать в сентябре, в октябре, нет», – заключила она.