Эксперты: В Казани самая невыгодная ипотека

Казань стала городом-миллиоником с самой невыгодной ипотекой. Платеж по жилищному кредиту в столице РТ будет в среднем в 2,9 раза дороже аренды, пришли к выводу аналитики ЦИАН.

Так, арендовать 1-комнатную квартиру в Казани стоит около 33,6 тыс. рублей, а если взять аналогичное жилье в ипотеку, то платеж составит 97,3 тыс. рублей, пишет РБК.

Второе место в этом рейтинге заняла Уфа, где жители будут платить за ипотеку в 2,6 раза больше, чем за аренду. Соотношение цен следующее: 65,4 тыс. рублей против 25,6 тыс. рублей.

На третьем месте оказались сразу 4 города — Москва, Санкт-Петербург, Омск и Красноярск. В этих городах за ипотеку жители будут отдавать в 2,5 раза больше, чем за аренду. Например, в Москве арендовать однушку стоит около 72,3 тыс. рублей в месяц, а ипотека — 179,6 тыс. рублей.

В Питере аренда обойдется в 46,9 тыс. рублей, а ипотека - в 118 тыс. рублей. В Омске за аренду человек отдаст около 23,6 тыс. рублей, а за ипотеку — в 59,8 тыс. рублей, в Красноярске — в 27,6 тыс. и 68,2 тыс. руб. соответственно.