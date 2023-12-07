Силуанов: Компании уплатили налогов на сверхприбыль на 305 млрд рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 2018 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российские компании уже уплатили в бюджет налогов на сверхприбыль на 305 млрд рублей — на 5 млрд больше запланированного. Об этом рассказал газете «Известия» министр финансов РФ Антон Силуанов.

Разовый налог в 10% от сверхприбыли должны уплатить компании, чья доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей.

Однократно произвести соответствующую выплату необходимо до 28 января 2024 года, но если средства перечислены до 30 ноября, ставка вдвое ниже — 5%. Правительство надеялось, что благодаря этой мере бюджет получит 300 млрд рублей.

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд рублей, если быть точным — на данную неделю 305 млрд. До конца года, уверен, еще пополнится», — подчеркнул Силуанов.

При этом весной эксперты из Высшей школы экономики предположили, что крупные предприятия за счет windfall tax могут пополнить бюджет на 470 млрд рублей, отмечает издание.

Силуанов также вновь заявил об однократности налога. Ранее об этом сообщил его заместитель — статс-секретарь Алексей Сазанов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных организаций в начале августа. Под него не подпадают малые и средние фирмы, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, плательщики единого сельскохозяйственного налога.