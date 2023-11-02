Минфин не намерен повторно собирать налог на сверхприбыль

Министерство финансов РФ не собирается повторно собирать налог на сверхприбыль с крупных компаний. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Алексей Сазанов на встрече с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба Минфина.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», — подчеркнул замминистра.

В частности, в планах министерства нет повышения ставок НДФЛ в текущем бюджетном цикле и в следующем, 2024 году, уточнил он.

Вместе с тем чиновник признал, что из-за существенного увеличения расходной части бюджета «перед Минфином стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику».

По словам Сазанова, корректировки затрагивают лишь отрасли, где, как уверены в ведомстве, дополнительные поступления можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. В качестве примера он упомянул состоявшееся в сентябре введение экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных организаций в начале августа. Подпадающим под него компаниям необходимо однократно выплатить соответствующий налог до 28 января будущего года.