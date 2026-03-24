Минфин РФ планирует пересмотреть бюджетное правило с 2027 года

Министерство финансов РФ планирует изменить цену отсечения нефти в бюджетном правиле начиная со следующего, 2027 года. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя ведомства Владимир Колычев, передает «Интерфакс».

По слова замминистра, в профильном ведомстве считают необходимым среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене на нефть, так как ожидается, что «равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры».

Соответственно, в Минфине уверены: предусмотренная сейчас цена отсечения, если рассматривать средне- и долгосрочный период, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

При этом Колычев объяснил, что конкретный уровень цены отсечения зависит от состояния Фонда национального благосостояния. Если фискальных резервов много, то цена может соответствовать медиане прогнозных долгосрочных цен. Если же «резервов немного, то просто исходя из математической логики и здравого смысла лучше, чтобы цена была в нижней границе облака сценариев, чтобы быть готовыми к этим сценариям».

При расчете на медиану и длящимся несколько лет ценовом шоке «конструкция может не выдержать, просто потому, что нет резервов», подчеркнул чиновник.

Окончательное согласованное решение по изменению бюджетного правила предполагается принять до формирования бюджета на новую трехлетку. Раннее начало дискуссий по этой проблеме представитель Минфина объяснил желанием «более взвешенное решение принять».

Вместе с тем спикер заверил, что Министерство финансов не предлагало менять цену отсечения в бюджетном правиле по ходу исполнения федерального бюджета на этот год, а валютные операции приостановило, чтобы «все взвесить».

Еще в прошлом, 2025 году было принято решение о постепенном (с шагом один доллар в год) снижении цены отсечения нефти марки Urals в бюджетном правиле с 60 до 55 долларов за баррель к 2030 году. Все доходы от продажи нефти сверх этой цены тратятся на покупку валюты и золота для резервов. Если же доходы ниже этого уровня, Минфин производит продажи валюты и золота.

Еще до начала кампании США и Израиля против Ирана, приведшей к волатильности на сырьевых рынках, 25 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Правительство России на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила путем снижения базовой цены. Вскоре после этого, 4 марта, Минфин объявил о решении не проводить в течение первого весеннего месяца операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.