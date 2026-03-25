Силуанов анонсировал скорое пополнение бюджета за счет внеплановых нефтегазовых доходов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

В федеральный бюджет уже скоро начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы, связанные с ростом цен на углеводороды из-за войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Об этом заявил финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Александру Юнашеву.

«Думаю, что в ближайшее время уже мы их (дополнительные нефтегазовые доходы – прим. Т-и) почувствуем в бюджете. Пока контракты исполняются по старым ценам. Нефтегазовые доходы в тех объемах, в которых они могут поступить, еще в пути», – отметил глава Минфина.

Вместе с тем Силуанов подчеркнул, что руководимое им ведомство нацелено на устойчивое выполнение задач независимо от уровня цен на нефть.

Отвечая на вопрос о воздействии полезного бюджету роста нефтяных цен на обычных граждан России, министр сказал: «Это будет заметно в том плане, что мы все свои обязательства социальные выполним». «Всё, что запланировано, будет выполнено», – заверил он.

До начала войны на Ближнем Востоке, 25 февраля, Антон Силуанов рассказал, что Правительство России на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила путем снижения базовой цены. Вскоре, 4 марта, Минфин объявил о решении не проводить в течение первого весеннего месяца операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Накануне, 24 марта, заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что планирует изменить цену отсечения нефти в бюджетном правиле начиная со следующего, 2027 года.