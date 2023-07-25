Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2023 году составит 2–2,5% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 2018 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит от 2 до 2,5% ВВП страны. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии», — заметил глава федерального Минфина.

При этом, по словам Силуанова, у казны достаточно ресурсов для выполнения как плановых расходов, так и дополнительных, которые возникают в течение года.

Согласно предварительным данным Минфина за первое полугодие, дефицит федерального бюджета по итогам января — июня составил 2 трлн 595 млрд рублей, что меньше запланированных 2 трлн 925,3 млрд (2% ВВП).

Впрочем, согласно данным портала «Электронный бюджет», на 20 июля дефицит бюджета РФ достиг 3 трлн 642 млрд рублей. Доходы равнялись 12 трлн 779 млрд рублей, расходы — 16 трлн 420 млрд. На год доходы запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы — 29 трлн 55,6 млрд.

Хотя Минфин и надеется получить запланированные 8 трлн рублей нефтегазовых доходов при текущих ценах на энергоносители, Силуанов всё же признал, что на данный момент поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана.

«Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения. Но дело даже не в ограничениях <…>. Вопрос в своевременности поступления выручки в страну, роста стоимости доставки нефти», — констатировал министр.