Минфин оценил дефицит бюджета за первое полугодие

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Дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия 2023 года предварительно составил 2 трлн 595 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Таким образом, за июнь дефицит уменьшился на 816 млн рублей и впервые за долгое время оказался меньше запланированных 2 трлн 925 млрд.

Доходы бюджета составили 12 трлн 381 млрд рублей, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Расходы оказались равны 14 трлн 976 млрд рублей — это на 19,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем нефтегазовые доходы бюджета за январь — июнь составили 3 трлн 382 млрд рублей, снизившись на 47% в годовом выражении. Минфин объясняет этот факт «высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа».

Впрочем, в ведомстве уверены, что «месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)». Дальнейшему их восстановлению, по мнению профильных чиновников, должно поспособствовать уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов.

Таблица: Минфин РФ

В свою очередь ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 17,8% год к году, до 8 трлн 999 млрд рублей. «В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов <...> свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете <...>», — заверяют в министерстве.