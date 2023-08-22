Силуанов: БРИКС рассматривает создание альтернативной доллару платежной единицы

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 2018 году

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Страны БРИКС изучают возможность создания общей платежной единицы, которая стала бы альтернативой доллару, но не была бы при этом единой валютой, как евро в Европейском Союзе. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару <…>», — пояснил Силуанов (цитата по ТАСС).

В такой единице, по словам главы Минфина России, могли бы выражаться «стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам». Это позволило бы входящим в БРИКС государствам «не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», уточнил он.

Единая валюта БРИКС должна стать одной из ключевых тем XV саммита группы, который проходит в южноафриканском Йоханнесбурге. Перспектива создания единой валюты БРИКС обсуждается уже некоторое время.

Президент РФ Владимир Путин должен присоединиться к нынешнему саммиту БРИКС по видеосвязи, запланировано его выступление.