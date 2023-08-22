В ЮАР стартует XV саммит БРИКС – на нем обсудят роль нацвалют и присоединение новых стран

Фото: «Татар-информ»

Сегодня в Йоханнесбурге, самом крупном городе Южноафриканской республики, открывается XV саммит БРИКС. Это первая очная встреча лидеров стран-членов объединения после дистанционных переговоров, которые проводились на протяжении последних трех лет, сообщается на официальном сайте мероприятия. В очном режиме Россию на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Всего участие в саммите примут представители более 40 государств. Президент России Владимир Путин также присоединится к переговорам по видеосвязи, планируется его выступление. В Кремле подчеркивали, что, несмотря на дистанционный формат, Путин принимает полноценное участие в саммите.

Обсудить представители БРИКС планируют, в числе прочего, создание единой валюты, роль нацвалют в международном поле, а также присоединение к организации новых членов. Заявки поступили от 23 стран, в их числе – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Египет и другие.

Кроме того, в повестке обозначены такие темы, как противостояние западному доминированию в мире, углубление партнерства между БРИКС и Африкой, противоречащие уставу ООН санкции, вопросы энергетики и другие.

Саммит продлится в Йоханнесбурге до 24 августа.

Напомним, что после ЮАР председательство в БРИКС перейдет к России. Основной саммит планируется провести в Казани в будущем году. В МИДе заявляли о вероятности, что в столице Татарстана состав участников объединения будет уже шире, чем на сегодняшний день.