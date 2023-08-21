В Кремле раскрыли программу участия Путина в саммите БРИКС в Йоханнесбурге

С 22 по 24 августа Президент России Владимир Путин в режиме ВКС примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. О программе и темах, которые будут обсуждаться на событии, рассказала пресс-служба Кремля.

Глава государства примет участие в неформальной встрече лидеров объединения. Ожидается, что они затронут вопросы деятельности БРИКС, его возможного расширения, глобальную и региональную повестки, а также дальнейшую работу в разных сферах. Президент России выступит перед участниками встречи и расскажет о приоритетах предстоящего в 2024 году председательства РФ в БРИКС.

Помимо этого, пройдет заседание лидеров в формате «БРИКС плюс/аутрич». Для участия в нем приглашены руководители свыше 50 стран мира, а также главы исполнительных структур различных региональных организаций.

Кроме того, запланировано видеообращение Владимира Путина к участникам делового форума БРИКС.

«Итоговые договорённости будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС», — добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который отправится в Южноафриканскую республику во главе делегации РФ.

Напомним, что в 2024 году Казань станет центральным местом проведения саммита БРИКС. Помимо нее, мероприятия пройдут еще в 14 российских городах. 9 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении.