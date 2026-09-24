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Общество 24 сентября 2026 16:15

Силуанов анонсировал увеличение МРОТ до 28,9 тыс. рублей

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Силуанов анонсировал увеличение МРОТ до 28,9 тыс. рублей
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В следующем, 2027 году минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 28,9 тыс. рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

В текущем, 2026 году МРОТ установлен на уровне 27 093 рубля. О том, на что влияет минимальный размер оплаты труда, можно узнать в материале «Татар-информа».

При этом жители Казани считают справедливым МРОТ в 55,5 тыс. рублей. Столица РТ вошла в пятерку российских мегаполисов с самыми высокими ожиданиями по уровню минимального размера оплаты труда.

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#повышение мрот #антон силуанов
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