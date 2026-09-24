Силуанов анонсировал увеличение МРОТ до 28,9 тыс. рублей
Министр финансов РФ Антон Силуанов
В следующем, 2027 году минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 28,9 тыс. рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.
В текущем, 2026 году МРОТ установлен на уровне 27 093 рубля. О том, на что влияет минимальный размер оплаты труда, можно узнать в материале «Татар-информа».
При этом жители Казани считают справедливым МРОТ в 55,5 тыс. рублей. Столица РТ вошла в пятерку российских мегаполисов с самыми высокими ожиданиями по уровню минимального размера оплаты труда.