Общество 7 декабря 2025 08:28

МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля

Минимальный размер оплаты труда в 2026 году составит 27 093 рубля, рублей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на закон, опубликованный на сайте официальных правовых актов.

При этом, МРОТ облагается налогом на доходы размером 13%, поэтому работник будет получать на руки 23 570 рублей. В 2025 году размер МРОТ был утвержден на уровне 22 440 рублей.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

