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Силуанов анонсировал индексацию военных пенсий на 5,1% с 1 октября
Выплаты военным пенсионерам в России с 1 октября текущего, 2024 года будут увеличены на 5,1% вместо запланированных прежде 4,5%. Об этом проинформировал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Правительства страны, сообщает РИА Новости.
«<...> мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий», — заметил глава Минфина, рассказывая о подготовленных законодательных предложениях.
«То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции», — уточнил министр.
Upd. (20.31): Стоит отметить, что в Татарстане годовая инфляция за апрель увеличилась до 7,67%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон о получении семьями погибших участников специальной военной операции двух пенсий.
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