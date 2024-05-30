news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 мая 2024 20:26

Силуанов анонсировал индексацию военных пенсий на 5,1% с 1 октября

Скопировать ссылку
Силуанов анонсировал индексацию военных пенсий на 5,1% с 1 октября
Антон Силуанов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выплаты военным пенсионерам в России с 1 октября текущего, 2024 года будут увеличены на 5,1% вместо запланированных прежде 4,5%. Об этом проинформировал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Правительства страны, сообщает РИА Новости.

«<...> мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий», — заметил глава Минфина, рассказывая о подготовленных законодательных предложениях.

«То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции», — уточнил министр.

Upd. (20.31): Стоит отметить, что в Татарстане годовая инфляция за апрель увеличилась до 7,67%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон о получении семьями погибших участников специальной военной операции двух пенсий.

#увеличение пенсий #антон силуанов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2