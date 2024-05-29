Путин подписал закон о получении семьями погибших участников СВО двух пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права семей погибших военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО), на получение пенсий по потере кормильца. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, сейчас закон предусматривает право на получение такими семьями двух пенсий – страховой и по потере кормильца – если в них воспитываются дети до восьми лет. Согласно поправкам, этот возраст увеличат до 23 лет.

Законодательная норма распространяется на жен погибших бойцов независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии: ребенку и супруге погибшего.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.