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В Татарстане ожидается до 29 градусов жары
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В понедельник в Татарстане ожидается переменная облачность, воздух прогреется от +24 до +29 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Осадков не прогнозируется, будет дуть юго-восточный, восточный ветер, днем порывы могут достигать 13 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +3-8 градусов, в западных районах — до +15. Днем столбик термометра поднимется до +29 градусов.
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