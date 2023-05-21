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Общество 21 мая 2023 18:18

В Татарстане ожидается до 29 градусов жары

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В понедельник в Татарстане ожидается переменная облачность, воздух прогреется от +24 до +29 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Осадков не прогнозируется, будет дуть юго-восточный, восточный ветер, днем порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +3-8 градусов, в западных районах — до +15. Днем столбик термометра поднимется до +29 градусов.

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