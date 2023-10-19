«Сильное преображение»: в Альметьевске завершилось благоустройство Городского озера

В Альметьевске завершилась благоустройство Городского озера, которое проходило в два этапа. Накануне глава района Тимур Нагуманов вместе с командой Института развития городов Татарстана проверили одно из любимых горожанами общественное пространство Нефтеграда.

Уже сегодня каждый житель города может насладиться прогулкой в этом преобразившемся месте.

Изначально Городское озеро было благоустроено в 2016 году в рамках Года водоохранных зон. Была проделана большая работа: благоустроен пляж, созданы различные зоны активностей. Пляж стал местом активного отдыха как жителей города, так и его гостей.

Отметим, что пляж городского озера в Альметьевске входит в перечень 53 пляжей республики, которые официально получают допуски и разрешения всех служб, в том числе Роспотребнадзора, для приема отдыхающих.

В прошлом году было принято решение о дальнейшем благоустройстве озера со стороны улицы Шевченко и Булгар. Во вторую очередь специалисты уложили гранитную брусчатку, установили бордюрный камень, выполнили установку малых архитектурных форм и благоустроили входную зону на пересечении улиц Шевченко — Булгар.

На данный момент завершается монтаж сетей уличного освещения вдоль пешеходных дорожек, монтаж ограждения, система видеонаблюдения.

«Эта зона сильно преобразилась по сравнению с тем, что было», — отметил Тимур Нагуманов.

Обновление Городского озера прошло благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В 2022 году Президент России Владимир Путин предложил направить на создание комфортной среды в малых городах по 10 млрд рублей на следующие два года — 2023-й и 2024-й.

«Растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды. Очень важны такие проекты для малых и исторических городов», — отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Городское озеро Альметьевска выпустили 2 тыс. особей толстолобика и амура.