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«Сильное преображение»: в Альметьевске завершилось благоустройство Городского озера
В Альметьевске завершилась благоустройство Городского озера, которое проходило в два этапа. Накануне глава района Тимур Нагуманов вместе с командой Института развития городов Татарстана проверили одно из любимых горожанами общественное пространство Нефтеграда.
Уже сегодня каждый житель города может насладиться прогулкой в этом преобразившемся месте.
Изначально Городское озеро было благоустроено в 2016 году в рамках Года водоохранных зон. Была проделана большая работа: благоустроен пляж, созданы различные зоны активностей. Пляж стал местом активного отдыха как жителей города, так и его гостей.
Отметим, что пляж городского озера в Альметьевске входит в перечень 53 пляжей республики, которые официально получают допуски и разрешения всех служб, в том числе Роспотребнадзора, для приема отдыхающих.
В прошлом году было принято решение о дальнейшем благоустройстве озера со стороны улицы Шевченко и Булгар. Во вторую очередь специалисты уложили гранитную брусчатку, установили бордюрный камень, выполнили установку малых архитектурных форм и благоустроили входную зону на пересечении улиц Шевченко — Булгар.
На данный момент завершается монтаж сетей уличного освещения вдоль пешеходных дорожек, монтаж ограждения, система видеонаблюдения.
«Эта зона сильно преобразилась по сравнению с тем, что было», — отметил Тимур Нагуманов.
Обновление Городского озера прошло благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В 2022 году Президент России Владимир Путин предложил направить на создание комфортной среды в малых городах по 10 млрд рублей на следующие два года — 2023-й и 2024-й.
«Растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды. Очень важны такие проекты для малых и исторических городов», — отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Городское озеро Альметьевска выпустили 2 тыс. особей толстолобика и амура.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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