В Татарстане для купания уже готовы 53 пляжа

В Татарстане для купания уже открыты 53 пляжа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

МЧС напоминает, что купание разрешено только на официально открытых пляжах. Не стоит подвергать свою жизнь напрасному риску.

По состоянию на 6 июля в Татарстане задекларированы 56 пляжей. В настоящее время функционируют 53 пляжа, в том числе 41 муниципальный пляж, 2 на территории санаториев, 6 на территории баз отдыха, 1 на территории студенческого лагеря, 3 на территории детских оздоровительных лагерей. На контроле по открытию остаются 2 муниципальных пляжа.

В республике открыты следующие пляжи:

1. Казань, пляж «оз. Комсомольское»;

2. Казань, пляж «озеро Большое Лебяжье»;

3. Казань, пляж «Нижнее Заречье»;

4. Казань, пляж «оз. Глубокое»;

5. Набережные Челны, городской пляж;

6. Набережные Челны, пляж «Су анасы» НОВЫЙ;

7. Набережные Челны, Добрый ветер НОВЫЙ;

8. Нижнекамский, поселок Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;

9. Нижнекамский, пгт. Кам. Поляны, река Кама, пляж «Мандарин»;

10. Мамадыш река Вятка, возле горы Пузанка;

11. Заинск, городской пляж «Заинск-2»

12. Кукморский, деревня Киндер-Куль, левый берег реки Ошторма;

13. Чистопольский, пляж Городская набережная

14. Альметьевск, пляж «городское озеро»;

15. Лениногорск, пляж «озеро Нижнее»;

16. Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;

17. Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама;

18. Нурлат, парк, река Кондурча;

19. Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино НОВЫЙ;

20. Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова;

21. Зеленодольский, деревня Красный Яр, СОК «Атлашкино»;

22. Зеленодольский, река Волга, Городской пляж;

23. Зеленодольский. Залив реки Волга район паромной переправы;

24. Зеленодольский, залив реки Волга, возле СНТ «Щурячий»;

25. Зеленодольский, поселок Васильево, пляж «Радужный»;

26. Зеленодольский, залив реки Волга, вблизи лод станц. «Флинт»;

27. Зеленодольский, залив реки Волга в р-не «Эфирного пляжа»;

28. Лаишево, пляж «Камское Море»;

29. Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, р. Кама;

30. Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга;

31. Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка;

32. Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга;

33 Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга;

34. Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга;

35. Муслюмовский, р. Ик;

36. Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма;

37. Чистопольский, н.п. Каргали, водоем;

38. г. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Сандали»;

39. Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки;

40. Мензелинский, р. Мензеля, правый берег;

41. Мензелинский, р. Мензеля, левый берег (идет обучение спасателей).

Не открыты:

1. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Урман» около Навигатора (открытие 15.07);

2. Высокогорский, село Шапши, пруд.

На территории баз отдыха, санаториев - 8

1. Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;

2. Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;

3. Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;

4. Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;

5. Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;

6. Елабужский, «пляж санатория Радуга»;

7. Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;

8. Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».

На территории ДОЛ – 3

1.Чистопольский, МУП «Молодежный центр», ЗОЛ пляж «Солнышко»;

2.Чистопольский, пляж «Раздолье» лечебный комплекс.

3. Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия».

На территории студенческих лагерей — 2 (открыты - 1)

1. Елабужский, «пляж СОК «Буревестник».