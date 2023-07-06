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В Татарстане для купания уже готовы 53 пляжа
В Татарстане для купания уже открыты 53 пляжа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
МЧС напоминает, что купание разрешено только на официально открытых пляжах. Не стоит подвергать свою жизнь напрасному риску.
По состоянию на 6 июля в Татарстане задекларированы 56 пляжей. В настоящее время функционируют 53 пляжа, в том числе 41 муниципальный пляж, 2 на территории санаториев, 6 на территории баз отдыха, 1 на территории студенческого лагеря, 3 на территории детских оздоровительных лагерей. На контроле по открытию остаются 2 муниципальных пляжа.
В республике открыты следующие пляжи:
1. Казань, пляж «оз. Комсомольское»;
2. Казань, пляж «озеро Большое Лебяжье»;
3. Казань, пляж «Нижнее Заречье»;
4. Казань, пляж «оз. Глубокое»;
5. Набережные Челны, городской пляж;
6. Набережные Челны, пляж «Су анасы» НОВЫЙ;
7. Набережные Челны, Добрый ветер НОВЫЙ;
8. Нижнекамский, поселок Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;
9. Нижнекамский, пгт. Кам. Поляны, река Кама, пляж «Мандарин»;
10. Мамадыш река Вятка, возле горы Пузанка;
11. Заинск, городской пляж «Заинск-2»
12. Кукморский, деревня Киндер-Куль, левый берег реки Ошторма;
13. Чистопольский, пляж Городская набережная
14. Альметьевск, пляж «городское озеро»;
15. Лениногорск, пляж «озеро Нижнее»;
16. Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;
17. Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама;
18. Нурлат, парк, река Кондурча;
19. Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино НОВЫЙ;
20. Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова;
21. Зеленодольский, деревня Красный Яр, СОК «Атлашкино»;
22. Зеленодольский, река Волга, Городской пляж;
23. Зеленодольский. Залив реки Волга район паромной переправы;
24. Зеленодольский, залив реки Волга, возле СНТ «Щурячий»;
25. Зеленодольский, поселок Васильево, пляж «Радужный»;
26. Зеленодольский, залив реки Волга, вблизи лод станц. «Флинт»;
27. Зеленодольский, залив реки Волга в р-не «Эфирного пляжа»;
28. Лаишево, пляж «Камское Море»;
29. Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, р. Кама;
30. Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга;
31. Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка;
32. Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга;
33 Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга;
34. Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга;
35. Муслюмовский, р. Ик;
36. Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма;
37. Чистопольский, н.п. Каргали, водоем;
38. г. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Сандали»;
39. Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки;
40. Мензелинский, р. Мензеля, правый берег;
41. Мензелинский, р. Мензеля, левый берег (идет обучение спасателей).
Не открыты:
1. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Урман» около Навигатора (открытие 15.07);
2. Высокогорский, село Шапши, пруд.
На территории баз отдыха, санаториев - 8
1. Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;
2. Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;
3. Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;
4. Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;
5. Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;
6. Елабужский, «пляж санатория Радуга»;
7. Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;
8. Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».
На территории ДОЛ – 3
1.Чистопольский, МУП «Молодежный центр», ЗОЛ пляж «Солнышко»;
2.Чистопольский, пляж «Раздолье» лечебный комплекс.
3. Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия».
На территории студенческих лагерей — 2 (открыты - 1)
1. Елабужский, «пляж СОК «Буревестник».
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