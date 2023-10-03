В Городское озеро Альметьевска выпустили 2 тыс. особей толстолобика и амура — видео

На средства гранта волонтеры при поддержке Департамента экологии и благоустройства Альметьевска запустили в Городское озеро около 2 тыс. особей толстолобика и амура, которые будут истреблять водоросли. Рыба будет радовать рыбаков, проводить мелиорацию водоема, поедать камыш и плавающую растительность.

Городское озеро — место притяжения жителей Альметьевска и Альметьевского района. На водоеме проводятся фестивали, концерты, спортивные мероприятия, всероссийские соревнования по триатлону и аквабайку. Люди купаются в озере круглый год: летом — отдыхающие на местном пляже, зимой — любители зимнего плавания.

Городское озеро имеет огромный потенциал для комфортного отдыха и времяпровождения горожан. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» облагораживается побережье, создается инфраструктура.

Однако в последние годы наблюдается ухудшение качества воды в озере. Водоем зарастает водорослями, заболачивается. Проект «Рыбе — да» поможет бороться с этой проблемой, уверены волонтеры.

«Данный проект зародился в начале этого года. Мы активно участвовали в волонтерской деятельности нашей компании. Мы здесь купались, готовились к соревнованиям по триатлону, так и зародилась идея очистить это озеро. С инициативой мы обратились в разные рыбхозы республики. Целью было к осени зарыбить озеро на полтонны рыбы — это около 2 тыс. голов. Сегодня эта цель выполнена, мы очень рады этому и надеемся, что наш город с каждым годом будет все чище», — рассказал начальник цеха ОМК Динар Газизуллин.