Шиллер о выдвижении Путина на новый срок: Он принял мужское и самое правильное решение

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Председатель отделения Российского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер поддержал решение Президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок и назвал его «самым правильным».

«Зная ответственность нашего Президента за все, что происходит, он не мог принять другого решения – развернуться и уйти от той ситуации, в которой находится сейчас наша страна. Он принял самое правильное, мужское, настоящее решение», – сказал Шиллер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.