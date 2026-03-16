Полет нормальный: промышленность Татарстана продолжает набирать высоту

Промышленное производство в Татарстане по итогам января прибавило 5,2% в годовом выражении, в то время как по РФ в целом год начался со спада на 0,8%. Прорыв в республике обеспечила не только обработка, но и – впервые с 2023-го – добыча. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





Остаются в плюсе обрабатывающие производства, которые за последние два года стали единственным драйвером всего промышленного сектора Татарстана

Добыча полезных ископаемых в январе в Татарстане выросла на 3,4%

По данным Татарстанстата, промышленность Татарстана начала 2026 год в привычном уже мажоре – в январе промпроизводство выросло на 5,2% к соответствующему месяцу 2025-го. Интересно, что аналогично все складывалось и год назад, хотя тогда январский темп выглядел еще более внушительным (на 9,2%, к январю 2024-го). Да и в 2024-м прибавка тоже была, пусть и символическая (на 0,7% к январю 2023-го).

В целом за два минувших года индустрия в Татарстане в годовом выражении только и делала, что росла. Хотя скорость этих процессов иногда сильно замедляясь (до +0,6% в мае 2024-го), а иногда ускорялась до двузначных значений (максимумы – на 16,9% – фиксировались в сентябрях 2024-го и 2025-го), разворотов не происходило.

В январе снова выросла добыча полезных ископаемых, причем сразу на 3,4%. Вообще первичный сектор экономики Татарстана начал оживать с августа прошлого года, в начале 2025-го в нем еще фиксировалось падение – тогда на 2,9% (к январю 2024-го). Что «пушит» последние полгода сырьевые отрасли – догадаться несложно, хотя данные по нефтедобыче Росстат давно не раскрывает. В то же время в январе в Татарстане выросла и добыча прочих полезных ископаемых (в основном это сырье для стройиндустрии) – на 3%. Хотя в течение прошлого года она сильно падала.

В январе выросли системообразующие для республики нефтепереработка (на 6,3%) и выпуск химпродуктов (на 13,9%)

Естественно, остаются в плюсе и обрабатывающие производства, которые за последние два года стали единственным драйвером всего промышленного сектора республики. В январе обработка сработала с плюсом на 5,8%, и это даже немного обидно – к хорошему ведь привыкаешь быстро, а годом ранее динамика «в среднем» по сегменту в начале года ускорялась на 18,3%. Да и в течение 2025-го до однозначных значений замедлялась только в октябре и декабре.

При этом из 20 отраслей обработки, которые Татарстанстат продолжает показывать в сводных докладах, в январе выросли только семь. Правда, среди них системообразующие для республики нефтепереработка (на 6,3%) и выпуск химпродуктов (на 13,9%). Вышел в небольшой плюс и стагнировавший ранее пищепром (на 0,4%). Но остались в «ауте» и автопром, и резиновые и пластмассовые изделия, и мелкие отрасли гражданского профиля – мебель, одежда, обувь и др.

А в отраслях, ориентированных на ВПК, случились обычные для этих волатильных категорий «качели». Например, выпуск компьютеров и периферии скакнул на 13,5%, а машин и оборудования, не включенных в другие группировки, обвалился на 23,6%. Впрочем, динамика в машиностроении в Татарстане давно зависит от отрасли, статистику по которой Татарстанстат в сводках не показывает, – речь про прочие транспортные средства и оборудование (включает авиа- и судостроение, а также БПЛА). Напомним, из материалов Минпромторга РТ к итоговой коллегии ведомства, которая прошла в феврале, можно было узнать, что объемы производства в этой категории обработки за 2025 год выросли на 340%, а отгрузка – почти в три раза. Вряд ли в январе там что-то изменилось радикально.

При этом из четырех сегментов индекса промпроизводства (ИПП) в начале года сильнее всех выросла энергетика – на 8,7%. Что подтверждают и данные о выработке электростанций республики от РДУ Татарстана. И только коммунальные отрасли, доля которых в расчетах ИПП, правда, минимальна, сдали на 2,4%.

Таким образом, общий позитив в индустрии пока вроде бы сохраняется. Проседание объемов отгрузки (за январь – на 5,9%) не должно вводить в заблуждение – этот индикатор часто «запаздывает». Тем более что обороты организаций и в обработке, и в водоснабжении с утилизацией отходов остались на уровне прошлого года (рост на 0,7% и на 0,9% соответственно), в энергетике выросли почти на 20% и только в добыче упали на 26%.

В Татарстане объемы работ в строительстве сократились, но всего на 0,2%, тогда как по России стройка, без преувеличений, рухнула – на 16%

Динамика других макроэкономических индикаторов, по которым можно судить о темпах роста ВРП (Минэкономики РТ их не раскрывает), тоже выглядит неплохо. Например, если оборот розницы в январе вырос всего на 0,7% в годовом сравнении, то объем платных услуг населению – на 6,8%, а рынок общепита – на 9,1%. Нетрудно догадаться, куда население «спускает» все еще растущие доходы. Так, только среднемесячная зарплата в Татарстане по итогам 2025-го выросла в номинале на 20% (до 90,5 тыс. рублей), а в реальном выражении – на 9,7%.

По РФ в целом, кстати, номинальная зарплата увеличилась за прошлый год на 13,5% (до 100,3 тыс. рублей), а реальная – на 4,4%. Розница по стране в январе прибавила на те же 0,7%, платные услуги – на 2,7%, а вот рестораны и кафе – на 15,1%. Но при этом рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг в январе замедлился до 1,9% в реальном выражении (после +4,1% месяцем ранее).

Татарстанстат и Минэкономики РТ аналогичных расчетов не делают (по крайней мере, в открытом доступе), но тренд един для всех и более чем очевиден – драйвером потребительского сектора остаются услуги и развлечения. На товарах же население предпочитает экономить, сохраняя при этом и высокую сберегательную активность.

«Вал» продукции сельского хозяйств в Татарстане вырос в январе на 2,2% (по РФ – на 1,1%). А вот объемы работ в строительстве республики сократились, но всего на 0,2%, тогда как по России стройка, без преувеличений, рухнула на 16% (что особенно обескураживает после роста на 4,8% в декабре).

В Минэкономразвития РФ это объяснили погодным фактором: если январь прошлого года в Центральной части России был аномально теплым, то на этот раз оказался очень холодным. Однако, как напомнили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «на макроуровне связь между температурными аномалиями и интенсивностью строительных работ является слабой и проявляется, скорее, для положительных аномалий, но не для отрицательных».

Поэтому такой сильный спад в строительстве лишь отчасти может быть объяснен погодными аномалиями. Однако остается открытым отдельный вопрос – «влияние аномальных осадков, оценить которое имеющиеся данные не позволяют», отметили аналитики.

Положительная динамика в обработке в РФ сохранялась только в секторе машиностроения, «который связан с выпуском продукции ОПК»

В январе 2026-го было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025-го

Но вернемся к промышленности, ситуация в которой продолжает сильно выделять Татарстан на общероссийском фоне. Опросы «Интерфакса» прогнозировали рост промпроизводства по РФ в январе на 0,9%. Но Росстат зафиксировал пусть и формальный, но все-таки спад – на 0,8%.

И это случилось впервые с января прошлого года. Но тогда спад стал результатом високосного 2024-го. В этом году на результат повлияли календарные факторы (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее). При этом единого мнения о падении аналитики не высказали. Так, по оценке ЦМАКП, после «высокого» декабря – роста промышленности по РФ на 3,7% (в Татарстане – на 6,7%) – произошла резкая коррекция, и «выпуск опустился даже несколько ниже ноябрьского уровня». А вот Центр развития НИУ ВШЭ, напротив, зафиксировал в начале года «тренд на увеличение выпуска».

Из четырех составляющих ИПП по РФ в плюс сработали энергетика (+7,5%) и добыча (+0,5%, в обоих случаях к январю 2025-го), и это после снижения в декабре на 0,7% и на 2,8% (к декабрю 2024-го соответственно). Но при этом снижение случилось в обрабатывающих отраслях – на 3% (после роста на 7,8% в декабре), чего в этом секторе как минимум в прошлом году не наблюдалось.

Как напомнили в ПСБ, положительная динамика в обработке сохранялась только в секторе машиностроения, «который связан с выпуском продукции ОПК». Тогда как по всем остальным сегментам был зафиксирован спад. Хотя было ожидаемо, что сезонное охлаждение производственной активности в начале 2026-го будет особенно выраженным, «есть риск, что обработка, которая выступала одним из основных драйверов экономического роста в 2023-2025 годах, в феврале продолжила снижать выпуск продукции», отметили в банке.

На этом фоне риски переохлаждения экономики остаются очень высокими. «По-прежнему нужны стимулы, в том числе в виде дальнейшего снижения ключевой ставки», – уверены в ПСБ. К тому же авансирование бюджетных расходов в текущем году, по оценке аналитиков, не оказывает столь же значимой поддержки денежным потокам предприятий, как было в 2025-м, «что может указывать на сдержанность госрасходов».

О снижении уровня экономической активности в январе 2026-го свидетельствует и сокращение погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта

Индексы состояния дел в промышленности РФ, основанные на конъюнктурных опросах компаний, проведенных в январе 2026-го Банком России, Росстатом и PMI S&P, показывали, как отмечали в газете «Коммерсант», «незначительный положительный отскок настроений в секторе». В то же время оценки Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН – напротив, ухудшение конъюнктуры до минимума со времен ковидного кризиса.

По оценке ИНП РАН, о снижении уровня экономической активности в январе 2026-го свидетельствует, во-первых, слабая динамика оборотов бизнеса в условиях роста налоговой нагрузки (они выросли лишь на 2,7% г/г в текущих ценах, что означает спад более чем на 3% в реальном выражении; в Татарстане, для сравнения, обороты в целом просели на 6,1%). А во-вторых, сокращение погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта (на 4% и на 11,6% соответственно, в обоих случаях – в годовом сравнении).

Ключевыми рисками экономического развития в ближайшие месяцы ученые считают снижение расходов федерального бюджета (в январе – на 1,4%) на фоне падения нефтегазовых доходов (в начале года на 50,2% к январю 2025-го), сокращение сальдированного финансового результата организаций (как следствие – дальнейшее снижение инвестиционной активности), а также замедление темпов роста потребительского спроса.

«Обычно цифры за январь не очень информативны: объемы производства в начале года традиционно ниже, чем в другие месяцы, и тенденции могут быстро поменяться. Пока каких-то существенных изменений с конца прошлого года не видно: эффекты мягкой посадки будут постепенно усиливаться, но машиностроительный комплекс продолжит «вытягивать» общие результаты», – отмечают, в свою очередь, в Райффайзен банке.