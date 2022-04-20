СИБУР создаст в Казани центр компетенций в энергетики для всего холдинга

Компания ТГК-16 станет центром компетенций энергетики для всех предприятий СИБУРа, сообщила пресс-служба холдинга.

«В настоящий момент в группе СИБУР формируется сразу несколько центров компетенции: это центр компетенций по пластикам, центр компетенций по каучукам. В связи с тем, что в настоящий момент в СИБУР вошло предприятие ТГК-16, принято решение о развитии на его базе центра компетенций в области энергетики», – цитирует пресс-служба управляющего директора СИБУРа Руслана Гиззатуллина по энергетике.

Основными направлениями работы центра компетенций на базе ТГК-16 станут: предоставление услуг по эксплуатации энергообъектов генерации тепловой и электрической энергии; централизация тарифообразования и ценообразования в регулируемых видах деятельности СИБУРа; производство и реализация электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности; надежное энергообеспечение ключевых предприятий СИБУР.

ТГК-16 – технический заказчик проектов строительства парогазовых установок (ПГУ) на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», специалисты готовят энергообъекты к передаче в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.

В настоящее время СИБУР завершает процесс встраивания купленных в Татарстане активов в свою корпорацию. Накануне стало известно о переименовании головной компании – «ТАИФ» в «СИБУР-РТ».