СИБУР централизует административные функции «дочек» в Татарстане

Холдинг «СИБУР» централизует ряд функций дочерних предприятий в Татарстане на базе новой структуры, сообщили «Татар-информу» в корпорации.

Новая схема работы будет введена «в рамках внедрения единых для компании стандартов и повышения эффективности». Коснется она «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16 и головной компании в республике – «СИБУР-РТ» (ранее – АО «ТАИФ»).

Централизовать планируется функции, связанные с юридической и кадровой поддержкой, документооборотом, корпоративной отчетностью.

Новая структура, как ожидается, в дальнейшем будет оказывать поддержку предприятиям холдинга и в других регионах. «При этом сотрудники новой структуры в основном остаются в географическом периметре Татарстана, а значит, в регионе закрепляются рабочие места», – отметили в пресс-службе СИБУРа.

Новая структура в Татарстане разместится на двух площадках: в Казани и Нижнекамске. В структуру перейдут работать профильные сотрудники из ряда организаций: «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16, а также часть сотрудников из центра обслуживания в Нижнем Новгороде и Корпоративного центра.

Подробнее – в материале «ТАИФ остался один: СИБУР собрал заводы в Татарстане под зонтичным брендом».