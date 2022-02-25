Си Цзиньпин выступил за проведение переговоров между Россией и Украиной

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирное урегулирование конфликта на Донбассе путем переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным», – сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что в разговоре с российским лидером Председатель КНР призвал также сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин признал независимость народных республик, а 24 февраля, получив обращения их глав, объявил о специальной военной операции в Донбассе.

На следующий день от украинской стороны поступило заявление о готовности к переговорам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил,что эту инициативу со стороны Киева еще нужно проанализировать, но она определено говорит о «движении к позитиву».