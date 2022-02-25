Песков назвал готовность Киева к переговорам с Москвой «движением в сторону позитива»

Готовность Киева провести переговоры с Россией — это шаг в позитивную сторону, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что этот вопрос нужно внимательно проанализировать.

«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать», – сказал он.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны. Российский лидер отметил, что главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к нему за помощью в отражении агрессии Украины.