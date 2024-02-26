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«Си Цзиньпин возглавит Россию»: Байден снова все перепутал на выступлении
Американский президент Джо Байден перепутал лидера Китая Си Цзиньпина и российского Президента Владимира Путина. Казус произошел, когда руководитель Штатов выступал на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов.
Произнося речь, Байден поведал про то, как экс-президент США Барак Обама попросил его сблизиться с председателем КНР.
«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — цитирует Байдена РИА Новости.
Потом действующий лидер Америки сразу исправил свою ошибку, закончив рассказ тем, что он «прошел с Си больше 27 тыс. км по США и Китаю».
Ранее экс-президент Америки Дональд Трамп назвал Байдена президентом с самым низким интеллектом за всю историю США.
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