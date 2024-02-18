Трамп назвал Байдена президентом с самым низким интеллектом за всю историю США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны. Об этом передает ТАСС.

«Я готов поспорить, что среди всех президентов, а у нас их было много, Джо Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за все время», – заявил Трамп во время своей речи перед сторонниками в штате Мичиган.

По его словам, нынешний глава государства является некомпетентным для своего поста, он даже не может «самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».

20 ноября 2023 года Байдену исполнился 81 год. 46-й Президент Штатов нередко оказывался в неловких ситуациях и допускал различные оговорки во время выступлений. Все эти факторы республиканцы используют в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности Байдена и его возможность продолжать руководить страной.