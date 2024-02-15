«Байден или Трамп»: Путин ответил, кто более выгоден для России на посту Президента США

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о состоянии здоровья нынешнего лидера США Джо Байдена, отметил, что сегодня в Штатах набирает обороты внутриполитическая, предвыборная кампания, которая приобретает все более острые формы.

«Нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс, — сказал российский лидер. — Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, — это было, правда, несколько лет назад, — и тогда говорили, что он недееспособный, ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет. Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об вертолет. Кто у нас не ударялся где-нибудь головой?».

Путин отметил, что он не врач и поэтому не считает, что имеет право давать какие-то комментарии на этот счет, и подчеркнул, что для России важна политическая позиция руководства США.

«Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время Президенту Байдену об этом говорил», — уточнил российский лидер.

На вопрос о том, кто из двух — Байден или Дональд Трамп — лучше для России на посту Президента США, Путин практически сразу ответил: «Байден».

«Он человек более опытный, он прогнозируемый. Политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — объяснил Президент РФ.