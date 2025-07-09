Сгорел блиндаж, но не дух: боец Юлий рассказал о поддержке из Нижнекамска

В Нижнекамске продолжается всесторонняя поддержка участников специальной военной операции. Очередным подтверждением единства фронта и тыла стал визит бойца 80-й арктической бригады с позывным Юлий в пункт Союза ветеранов СВО. Находясь в краткосрочном отпуске, он специально приехал, чтобы встретиться с товарищами и лично поблагодарить волонтеров.

Юлий принимал участие в боях еще в 2022 году – тогда он служил в составе 30-й штурмовой бригады. После возвращения домой мог бы остаться в тылу, но принял решение вернуться – уже в составе 80-й арктической бригады. Как признается сам боец, фронт стал частью его жизни.

«Был обстрел, блиндаж загорелся моментально. К сожалению, не обошлось без потерь. Благодаря оперативной помощи Союза ветеранов СВО, общества "Берегиня" и всех неравнодушных нижнекамцев, мы получили необходимые строительные материалы и инструменты, что позволило быстро восстановиться на новой позиции. Эта поддержка дает нам уверенность, зная, что за нами надежный тыл», – рассказал он.

По словам Юлия, такие примеры помощи особенно ценны в условиях постоянных передвижений и необходимости каждый раз обустраивать быт с нуля.

Председатель Союза ветеранов СВО с позывным Кама подчеркнул, что сегодня бойцам особенно необходимы строительные материалы для укрепления позиций, генераторы, бензопилы, а также запчасти для техники – особенно колеса.

Волонтерская работа в Нижнекамске продолжается ежедневно. В пункте на проспекте Строителей, 2В (здание «Берекет», вход со стороны трамвайной линии) добровольцы плетут маскировочные сети, сушат овощи и фрукты для отправки на передовую, собирают гуманитарную помощь. Здесь всегда рады новым участникам.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.