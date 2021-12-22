Сезон охоты на авто без номеров открыт: как на платных парковках Казани блокируют колеса

Лишь один автомобиль со снятыми номерами нашли инспекторы во время утреннего рейда по платным парковкам. Два дня назад в мэрии Казани заявили, что с 22 декабря на «безномерные» машины начнут ставить блокираторы. Итог – сегодня резко снизилось число нарушителей правил платных парковок. О том, как проходит рейд, – в репортаже ИА «Татар-информ».

С 22 декабря на автомобили, водители которых решили безвозмездно воспользоваться платным паркингом, будут устанавливать специальные устройства-блокираторы

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Нарушителей стало меньше почти на 100%

Два дня было у казанских автолюбителей на то, чтобы продумать свои маршруты и возможные места парковки, после того, как городские власти объявили о готовности начать блокировать колеса автомобилей без номеров. Об этом было объявлено на деловом понедельнике – замглавы исполкома города Ильдар Шакиров сообщил о том, что с 22 декабря на автомобили, водители которых решили безвозмездно воспользоваться платным паркингом, будут устанавливать специальные устройства-блокираторы.

«Сегодня, как было объявлено два дня назад, мы начали уже без предупреждения ставить блокираторы на автомобили, чьи водители нарушили правила платной парковки, сняли номера. Как видно, на платной парковке на площади Свободы нет ни одной машины со снятыми номерами. Мы достигли того эффекта, которого ожидали. Даже здесь видно, что 99% решили не нарушать», – отметил Хисамутдинов.

Рейд по платным парковкам начался сегодня утром. Инспекторы искали машины со снятыми номерами. Итог – за пару утренних часов возле одного из казанских университетов на улице Толстого они смогли найти лишь один «безномерной» Mercedes.

За пару утренних часов возле одного из казанских университетов на улице Толстого инспекторы смогли найти лишь один «безномерной» Mercedes Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

На колесо иномарки инспекторы установили блокиратор, на лобовое стекло положили листочек с номером телефона, по которому владелец авто сможет с ними связаться, чтобы снять устройство и уехать.

Эта парковка не единственная, по которой инспекторы сегодня прошлись рейдом. В Казани насчитывается порядка четырех тысяч платных парковочных мест, их проверят все, уверяют в Комитете по транспорту.

«Нам негде было ставить свои машины!»

Новость о том, что в Казани нашли новый способ борьбы с «безномерными» машинами на платных парковках, стала своего рода информационной бомбой. Поводом для новшества стали постоянные жалобы автомобилистов.

«К нам постоянно поступали многочисленные жалобы от автомобилистов, которые просто не могли оставить свою машину. Загруженные парковки создавали большие неудобства тем, кто приезжал в центр по своим делам, например на совещания. Люди готовы были платить за паркинг, но все места уже были заняты "безномерными" машинами», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

На отсутствие мест на парковках жаловались и водители такси, которым негде было остановиться, чтобы высадить или дождаться пассажира.

Именно на платных паркингах возле вузов инспекторы чаще всего находят машины со снятыми номерами Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Весь центр постоянно загружен. А ведь некоторых пассажиров ждешь по десять минут! Где стоять все это время? Так и получается, что моя машина загораживает путь другим водителям, это же ведь тоже нарушение правил дорожного движения», – высказался водитель одного из такси.

Чаще всего, по словам исполняющего обязанности председателя Комитета по транспорту Казани Марата Хисамутдинова, правила платной парковки нарушают студенты. Именно на платных паркингах возле вузов инспекторы чаще всего находят машины со снятыми номерами.

Решить проблему не сложно – добраться до университета или до работы можно и на общественном транспорте. Помимо этого, они могут воспользоваться правилом «15 минут», когда водитель может занимать парковку бесплатно. Этим могут воспользоваться студенты, которым нужно, к примеру, завезти документы и уехать сразу обратно.

«В конце концов, стоимость платной парковки не такая дорогая. Она варьируется от 30 до 100 рублей. 30 рублей – это же ведь не так много. Лучше заплатить за пребывание на парковке, чем отдать из своего кармана штраф в две с половиной тысячи», – отметил Марат Хисамутдинов.

Не помогли камеры фотофиксации – помогут блокираторы

Напомним, что борьба с водителями, которые бросают свои машины со снятыми номерами на платных парковках, идет в Казани не первый год. Решить проблему сначала хотели по примеру Москвы, где «безномерные» автомобили эвакуируют на спецстоянки. Однако такой метод борьбы посчитали для казанского бюджета слишком затратным.

Затем на парковках стали устанавливать фотокомплексы, которые сканировали госномера автомобилей еще до того, как водители успевали их снять. Но и они ожиданий не оправдали.

Марат Хисамутдинов: «Лучше заплатить за пребывание на парковке, чем отдать из своего кармана штраф в две с половиной тысячи» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Если сравнивать – в среднем за день в Казани удается поймать до 500 нарушителей парковки, и только 15 из них благодаря комплексам фотофиксации. К тому же у нас в городе насчитывается порядка четырех тысяч парковочных мест. Представьте себе, сколько нужно закупить таких комплексов», – добавил Хисамутдинов.

Именно блокираторы, как считают в казанской мэрии, исполкоме и Комитете по транспорту, помогут решить проблему с парковками и разгрузить дороги, особенно в центре. Там заверили, что рейды по платным парковкам будут проходить каждый день. Исключением станут новогодние праздники, когда платные парковки станут бесплатными. Однако сразу после них, с 10 января, проверки возобновятся.